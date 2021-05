Barcellona | grigliata nella villa di Messi violate le norme anti-Covid La Liga apre un’inchiesta

(Di martedì 4 maggio 2021) Bufera attorno al, laè servita.Ilavrebbe organizzato unadi Lionelper rafforzare lo spirito di squadra in vista del finale di stagione, ma si è trattato di un'aperta violazione del protocollo. Secondo quanto riferisce Marca, laha deciso di aprire un'indagine sul comportamento dei calciatori balugrana, che avrebbero preso parte a un barbecue in compagnia anche delle rispettive famiglie.Ora la questione è nelle mani dell'Agenzia di salute pubblica iberica, perché in Catalogna le restrizioni per il virus sono molto ferree e nelle abitazioni private non è concesso organizzare incontri per più di 6 persone. Allada ...

