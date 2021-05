Barbara D’Urso | nuova batosta | Pomeriggio 5 e Domenica Live chiudono

Leggi su formatonews

(Di martedì 4 maggio 2021) La conduttrice televisiva deldi Canale 5 saluta il pubblico per la pausa estiva: ecco quando terminano i suoi programmi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) Non è stato un anno semplice per, almeno in termini di ascolti. La presentatrice televisiva, infatti, si è vista chiudere con largo anticipo il suo programmaleNon è lae ridurre anche. A quanto pare, però, le brutte notizie non sono terminate qui, perchè nell’attesa di capire se ritornerà a settembre con tutti e tre i suoi show, la conduttrice si sta preparando a ...