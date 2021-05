Bankitalia, Giuseppe Siani è il nuovo responsabile della Vigilanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Sarà Giuseppe Siani a prendere il posto di Paolo Angelini – recentemente nominato Vice Direttore generale della Banca d’Italia – nell’incarico di Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e finanziaria. L’incarico sarà effettivo dal 15 giugno. Siani, una lunga carriera in Banca d’Italia, è attualmente vice direttore generale di una delle direzioni generali della Vigilanza della BCE (in particolare della Directorate General Horizontal Line Supervision), dove è approdato nel 2014. Ha anche lavorato presso la Commissione Europea dal 2005 al 2009, dove ha contribuito allo sviluppo della riforma finanziaria comune. Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Saràa prendere il posto di Paolo Angelini – recentemente nominato Vice Direttore generaleBanca d’Italia – nell’incarico di Capo del DipartimentoBancaria e finanziaria. L’incarico sarà effettivo dal 15 giugno., una lunga carriera in Banca d’Italia, è attualmente vice direttore generale di una delle direzioni generaliBCE (in particolareDirectorate General Horizontal Line Supervision), dove è approdato nel 2014. Ha anche lavorato presso la Commissione Europea dal 2005 al 2009, dove ha contribuito allo svilupporiforma finanziaria comune.

