Banda del coprifuoco. il titolare del negozio svaligiato: 'Vedere le immagini del furto mi mette tanta angoscia' (Di martedì 4 maggio 2021) Walter Bedussa, imprenditore nel campo dell'Hi Tech, è il titolare nel negozio 'iShop' di piazza Buenos Aires 11 saccheggiato dai ladri lunedì notte. I banditi hanno portato via merce per un valore ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Walter Bedussa, imprenditore nel campo dell'Hi Tech, è ilnel'iShop' di piazza Buenos Aires 11 saccheggiato dai ladri lunedì notte. I banditi hanno portato via merce per un valore ...

HSkelsen : @gordongekko71 @IoriaVCasa @stellainblack @matteorenzi Pensa un po', con la presunta % che asserite ha incartato Co… - StefanoC1111 : @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre Rivoglio i soldi del canone. Non me ne frega niente di questa valanga di inutili… - HSkelsen : @gordongekko71 @IoriaVCasa @stellainblack @matteorenzi I fans? Detto da un* ossessionat* da Renzi, seguace della ba… - Naz_Pontedera : Banda dei furti, scarcerazioni e domiciliari per alcuni componenti in vista del processo - Brasviz1 : @t_Cmdn ripeto sono decenni che Santoro prima e gli emuli poi, diffondono balle e propaganda politica dalla Tv spa… -