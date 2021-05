Bancarotta: condannato commercialista leccese (Di martedì 4 maggio 2021) Una condanna per la Bancarotta della vecchia proprietà del Bar Commercio. Il collegio della prima sezione penale (presidente Pietro Baffa) ha inflitto la pena di 6 anni a Pasquale Pino, 70 anni, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Una condanna per ladella vecchia proprietà del Bar Commercio. Il collegio della prima sezione penale (presidente Pietro Baffa) ha inflitto la pena di 6 anni a Pasquale Pino, 70 anni, ...

