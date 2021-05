Banca Mps, il Tesoro alza di un miliardo la dote per i potenziali acquirenti. Attesa per la reazione di Unicredit. La borsa intanto ci crede (Di martedì 4 maggio 2021) Corre il titolo di Mps che guadagna oltre il 5% dopo la notizia che il Tesoro aggiungerà un miliardo di euro alla già cospicua dote da assegnare a chi si prenderà la travagliata Banca senese. Il nuovo regalo arriva sotto forma di ritocco al credito di imposta per le aggregazione incluso nella bozza del decreto sostegni bis. Il credito era già previsto e, non a caso la norma era stata ribattezzata “salva Mps”, ma ora il beneficio sale dal 2 al 3% e viene prorogato fino al giugno 2022. La percentuale si applica all’attivo della società più piccola di un eventuale fusione. Nel caso di Mps si tratterebbe di un credito che sale da 2 a 3,2 miliardi di euro. Se si considerano tutte le agevolazioni e il “pacco dono” allegato a Mps che riceverebbe il potenziale acquirente velo oltre 7 miliardi di euro. Oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Corre il titolo di Mps che guadagna oltre il 5% dopo la notizia che ilaggiungerà undi euro alla già cospicuada assegnare a chi si prenderà la travagliatasenese. Il nuovo regalo arriva sotto forma di ritocco al credito di imposta per le aggregazione incluso nella bozza del decreto sostegni bis. Il credito era già previsto e, non a caso la norma era stata ribattezzata “salva Mps”, ma ora il beneficio sale dal 2 al 3% e viene prorogato fino al giugno 2022. La percentuale si applica all’attivo della società più piccola di un eventuale fusione. Nel caso di Mps si tratterebbe di un credito che sale da 2 a 3,2 miliardi di euro. Se si considerano tutte le agevolazioni e il “pacco dono” allegato a Mps che riceverebbe il potenziale acquirente velo oltre 7 miliardi di euro. Oggi ...

