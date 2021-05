Bacoli | cittadini uniti per abbellire gli spazi | “Siamo una bella squadra”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA, in provincia di Napoli, alcunisi sonoperil proprio territorio e renderlo un posto più vivibile e colorato. C’è stato chi ha donato fiori alla pista ciclabile, chi invece regalando tende per Villa Cerillo e chi invece si preoccupa di curare il verde urbano. Sono solo dei sempliciche vogliono rendere il loroo al meglio., per i, significaanche le loro vite. Perché in fin dei continoi tessi che viviamo queste zone, questi territori. E per questo motivo che un messaggio del genere deve avere la voce grossa e contrastare chi ogni giorno invece deturpa i nostri ...