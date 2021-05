Baby K si fa il caschetto | cambio look completo | le FOTO

(Di martedì 4 maggio 2021) Con il passare degli anni,K sta diventando una delle artiste più affermate nel panorama musicale italiano. La sua capacita di sfornare continuamente tormentoni, soprattutto durante la stagione estiva, ha pochi eguali nel nostro paese. Come la maggior parte dei lavoratori della musica però, ancheK si è concessa un periodo di pausa … L'articoloK si fa il: leproviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Baby caschetto

Donna Fanpage

L'estate sta finalmente arrivando e, puntuale come sempre, ancheK si appresta al ritorno. Lo farà il prossimo 7 maggio, quando ...La cantante nei scorsi giorni è passata da uncorto ad una lunga chiomaK, pseudonimo di Claudia Judith Nahum è una cantante e rapper davvero molto amata? L'articoloK ci da un taglio: il segreto del nuovo look proviene da ...L'estate sta finalmente arrivando e, puntuale come sempre, anche Baby K si appresta al ritorno. Lo farà il prossimo 7 maggio, quando ...Siamo sempre stati abituati a vedere Baby K con i capelli biondi lunghissimi e fluenti ma di recente le cose sono cambiate ...