Avviata revisione dell' Ema sul vaccino cinese anti - Covid | ecco perché

(Di martedì 4 maggio 2021) L'iter di valutazione delcontro- 19 Vero Cell, sviluppato da Sinovac Life Sciences da parte'Ema è stato avviato. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp)'...

MonicaTedde : European Medicines Agency avvia la #rollingreview, ossia la revisione continua, sul #vaccino #CoronaVac dell’aziend… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Avviata revisione

La decisione del Chmp di avviare la procedura dicontinua - nella quale i dati sul prodotto vengono valutati dall'ente regolatorio a mano a mano che sono resi disponibili - si basa sui ...Quanto alla Cina, preoccupa la modernizzazione dell'Esercito di liberazione popolare (Pla)...ha dilazionato la consegna dei dati sul suo vaccino ai regolatori internazionali per una...Il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell’Ema ha avviato una rolling review, la revisione continua, del Vaccino Covid-19 (Vero Cell), sviluppato da Sinovac Life Sciences. “La decisione del Comita ...L'Agenzia europea del Farmaco ha avviato l'esame (in 'rolling review') del vaccino sviluppato dalla cinese Sinovac. La richiesta proviene dalla azienda farmaceutica italiana Life'On ...