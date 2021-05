Assoreti | si consolida trend di crescita volumi attività

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – A marzo, i dati rilevati daindicano una raccolta netta positiva per le Reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, pari a 4,7 miliardi di euro. Siildideidi attivita`, in aumento sia rispetto ai gia` validi risultati di febbraio (+4,5% m/m) sia a quanto realizzato nel mese di marzo 2020 (+23,1% a/a). Da inizio anno le reti realizzano una raccolta netta pari a 13 miliardi di euro con un aumento dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. Le scelte di investimento effettuate nel mese – rilevain una nota – privilegiano fortemente i prodotti del risparmio gestito sui quali confluisce il 93% delle risorse raccolte: gli investimenti netti realizzati sul comparto ammontano a 4,4 miliardi di euro e ...

