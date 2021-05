Assolavoro | 130mila opportunità tramite agenzia entro giugno 2021

(Di martedì 4 maggio 2021) Circa 130 miladi lavoro con le agenzie per il lavoro. Specialisti e project manager dell’Ict, progettisti meccanici ed elettromeccanici, responsabili vendite, specialisti e-commerce e financial controller sono tra le figure più ricercate tra le professioni ad alta qualifica. E poi specialisti on line, impiegati tecnici e del back office commerciale e logistico, addetti alle risorse umane, cuochi, figure tecniche elettromeccaniche e programmatori Plc. Nel settore manifatturiero invece si evidenzia la richiesta di manutentori elettromeccanici e automazione, montatori, assemblatori, finitori e operatori robot di saldatura. Richiesti anche operai qualificati per controllo qualità e conduzione magazzino. Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro...

È quanto emerge da una rilevazione effettuata daDatalab, l'Osservatorio dell'...opportunità di occupazione tramite Agenzie per il Lavoro per lo stesso periodo sono complessivamente. ...... secondo una rilevazione diDatalab (su dati Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed). Le opportunita' di occupazione tramite Agenzie per il Lavoro per maggio - giugno sono, con ...Assolavoro: ecco le 30 figure professionali più ricercate. Dai manager ICT, ai programmatori PLC, agli operai specializzati: come candidarsi ...Roma, 4 mag. (Labitalia) - Circa 130 mila opportunità di lavoro con le agenzie per il lavoro. Specialisti e project manager dell’Ict, progettisti meccanici ed elettromeccanici, ...