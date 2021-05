Assembramenti tifosi Inter a Milano, si rischia un’altra Atalanta-Valencia? Cosa dicono gli esperti (Di martedì 4 maggio 2021) Trentamila tifosi festanti: molti senza mascherine e senza alcun distanziamento sociale, nonostante i continui richiami alla prudenza. È quanto si è verificato domenica 2 maggio a Milano, in occasione dei festeggiamenti per il 19esimo Scudetto vinto dall’Inter. Il virologo Fabrizio Pregliasco – come riporta il Corriere della Sera – prevede un’onda di risalita di contagi, ma il fatto che il tutto sia avvenuto all’aperto dà qualche speranza: “Speriamo che i guai siano pochi perché all’aperto il rischio è ridotto – fa presente – però cantare per lungo tempo diventa un elemento di rischio” Secondo Giorgio Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino, “i contagi e gli eventi superdiffusori avvengono quasi totalmente al chiuso. Nel giugno scorso ci furono moltissime polemiche per la festa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Trentamilafestanti: molti senza mascherine e senza alcun distanziamento sociale, nonostante i continui richiami alla prudenza. È quanto si è verificato domenica 2 maggio a, in occasione dei festeggiamenti per il 19esimo Scudetto vinto dall’. Il virologo Fabrizio Pregliasco – come riporta il Corriere della Sera – prevede un’onda di risalita di contagi, ma il fatto che il tutto sia avvenuto all’aperto dà qualche speranza: “Speriamo che i guai siano pochi perché all’aperto il rischio è ridotto – fa presente – però cantare per lungo tempo diventa un elemento di rischio” Secondo Giorgio Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino, “i contagi e gli eventi superdiffusori avvengono quasi totalmente al chiuso. Nel giugno scorso ci furono moltissime polemiche per la festa ...

