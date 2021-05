Asl Napoli 2, domani vaccini senza prenotazione in tutti i centri: chi può vaccinarsi (Di martedì 4 maggio 2021) domani nuovo open day vaccini nell’Asl Napoli 2 nord. L’azienda sanitaria ha organizzato una seconda giornata di vaccini senza prenotazione. Asl Napoli 2: vaccini senza prenotazione Mercoledì 5 maggio chiunque è residente nei 32 comuni dell’Asl e ha tra i 60 e i 79 anni, può recarsi in uno dei centri vaccinali e ricevere la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 maggio 2021)nuovo open daynell’Asl2 nord. L’azienda sanitaria ha organizzato una seconda giornata di. Asl2:Mercoledì 5 maggio chiunque è residente nei 32 comuni dell’Asl e ha tra i 60 e i 79 anni, può recarsi in uno deivaccinali e ricevere la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

maxmassi969 : RT @forevernapoli04: Esperienza personale. L'ASL Napoli 2, distretto di Giugliano ha un'organizzazione per i vaccini più che buona. Dateci… - forevernapoli04 : Esperienza personale. L'ASL Napoli 2, distretto di Giugliano ha un'organizzazione per i vaccini più che buona. Date… - PetrazzuoloF : RT @laGigogin: Per chi lo aveva chiesto, anche la Asl Napoli 2 Nord sta convocando gli over50 - laGigogin : Per chi lo aveva chiesto, anche la Asl Napoli 2 Nord sta convocando gli over50 - CronacaFlegrea : Domani vaccinazioni anti Covid senza prenotazione in tutte le sedi dell’Asl Napoli 2 Nord -