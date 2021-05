Asili per tutti e a pari condizioni se si stabilisce il costo standard degli alunni (Di martedì 4 maggio 2021) Sigmund Freud sosteneva che il carattere si forma nei primi cinque anni di vita. Le neuroscienze ci hanno insegnato che i primi tre anni sono decisivi per lo sviluppo della personalità e della future capacità di apprendimento e socializzazione. Possono famiglie sempre più disgregate e spopolate dare ai propri figli quegli stimoli e quelle occasioni di socializzazione così importanti per la loro formazione? Difficile. Ma l’alternativa per molti non c’è. Tre bambini su quattro non trovano posto negli Asili nido e siamo lontanissimi dalla soglia del 90% fissata dal Consiglio europeo di Barcellona per la fascia da 3 a 6 anni. Un danno enorme per la classe dirigente futura e per la società presente. L’occupazione femminile e i conseguenti indici di crescita demografica dipendono in buona parte dalla capacità dello Stato di colmare questo gap. È realistico riuscirci? ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Sigmund Freud sosteneva che il carattere si forma nei primi cinque anni di vita. Le neuroscienze ci hanno insegnato che i primi tre anni sono decisivi per lo sviluppo della personalità e della future capacità di apprendimento e socializzazione. Possono famiglie sempre più disgregate e spopolate dare ai propri figli quegli stimoli e quelle occasioni di socializzazione così importanti per la loro formazione? Difficile. Ma l’alternativa per molti non c’è. Tre bambini su quattro non trovano posto neglinido e siamo lontanissimi dalla soglia del 90% fissata dal Consiglio europeo di Barcellona per la fascia da 3 a 6 anni. Un danno enorme per la classe dirigente futura e per la società presente. L’occupazione femminile e i conseguenti indici di crescita demografica dipendono in buona parte dalla capacità dello Stato di colmare questo gap. È realistico riuscirci? ...

