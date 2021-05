Ascolti TV 3 maggio, L'Isola dei Famosi al 17.4% con il litigio tra Gilles e Zorzi (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv. Nella giornata di ieri lunedì 3 maggio, tante trasmissioni hanno intrattenuto il pubblico italiano. Nel prime time ha debuttato la nuova miniserie Chiamami ancora amore mentre, su Canale 5, L'Isola dei Famosi ha proseguito con la sua avventura. Gli Ascolti tv di lunedì 3 maggio 2021: Chiamami ancora amore e L'Isola dei Famosi È andata come doveva andare la 14esima puntata de L'Isola dei Famosi che ha trascinato davanti agli schermi 2,8 milioni di persone con uno share pari al 17.4%. Tali numeri sono stati sufficienti ad imporsi sulla nuova miniserie con Greta Scarano in onda su Rai 1. Nel dettaglio, Chiamami ancora amore è stato visto da 3,8 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata suglitv. Nella giornata di ieri lunedì 3, tante trasmissioni hanno intrattenuto il pubblico italiano. Nel prime time ha debuttato la nuova miniserie Chiamami ancora amore mentre, su Canale 5, L'deiha proseguito con la sua avventura. Glitv di lunedì 32021: Chiamami ancora amore e L'deiÈ andata come doveva andare la 14esima puntata de L'deiche ha trascinato davanti agli schermi 2,8 milioni di persone con uno share pari al 17.4%. Tali numeri sono stati sufficienti ad imporsi sulla nuova miniserie con Greta Scarano in onda su Rai 1. Nel dettaglio, Chiamami ancora amore è stato visto da 3,8 milioni di ...

blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2021, tiepidi risultati per Ilary Blasi: 17% di share per la puntata del 4 maggio… - CrescenzoFilo : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 3 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.796.000 di telespettatori e il 18.5% di share. ???? https://t.co… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #3maggio ?? - demomelek : #DayDreamer Ascolti 3 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.796.000 di telespettatori e il 18.5% di share. ???? - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 3 maggio 2021: buon esordio per Chiamami Ancora Amore, ancora male l'Isola #ascoltiTV -