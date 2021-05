Ascolti tv 3 maggio 2021: Chiamami ancora amore vince su L’Isola dei Famosi, ma non convince (Di martedì 4 maggio 2021) Ascolti tv: la nuova fiction di Rai1 batte l’adventure reality di Canale5 Un altro titolo vincente per la fiction di Rai1, che ieri sera con il debutto di Chiamami ancora amore con Greta Scarano ha registrato il 16,3% di share media e 3,878 milioni di telespettatori, ma sottotono rispetto alla serie che l’ha preceduta. Settimana scorsa l’ultima puntata de La fuggitiva con Vittoria Puccini aveva raccolto il 22,21% e 5,3 milioni. Dietro si è piazzata L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 17,4% e 2,885 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,40% e 2,8 milioni. Terza posizione per Report su Rai3 con il 12,3% e 3,046 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 maggio 2021)tv: la nuova fiction di Rai1 batte l’adventure reality di Canale5 Un altro titolonte per la fiction di Rai1, che ieri sera con il debutto dicon Greta Scarano ha registrato il 16,3% di share media e 3,878 milioni di telespettatori, ma sottotono rispetto alla serie che l’ha preceduta. Settimana scorsa l’ultima puntata de La fuggitiva con Vittoria Puccini aveva raccolto il 22,21% e 5,3 milioni. Dietro si è piazzatadeisu Canale5 con il 17,4% e 2,885 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,40% e 2,8 milioni. Terza posizione per Report su Rai3 con il 12,3% e 3,046 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci ...

