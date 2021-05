AS Roma, Fonseca lascia il club a fine stagione: il comunicato (Di martedì 4 maggio 2021) L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione. Queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale della società di Trigoria. “A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del club. “Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”. Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) L’AScomunica che Paulolascerà ilal termine della. Queste le parole che si leggono nelufficiale della società di Trigoria. “A nome di tutti all’AS, vorremmo ringraziare Pauloper il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del. “Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”. Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro ...

