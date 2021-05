(Di martedì 4 maggio 2021),4 mag. - (Adnkronos) - La maestosa "dicon il Ponte delle Navi", capolavoro del pittore veneziano(1721-1780), sarà ladell'online 'Old Masters' che si terrà l'8 luglio dalla sede didi Christie's a King Street. Sarà messo in vendita con una stima di 12-18.000.000 di sterline.dipinse laveronese intorno al 1745-47, quando l'artista aveva circa venticinque anni. Quest'opera è considerato il capolavoro supremo degli inizi della carriera del pittore, insieme al dipinto "dal Ponte Nuovo che guarda al monte con Castel San Pietro", custodito al Castello Powis, National. Il quadro ha una provenienza britannica aristocratica ...

TV7Benevento : **Arte: Bernardo Bellotto star con veduta di Verona all'asta a Londra l'8 luglio**... - VanniCapoccia : L'ESTASI DI SAN BERNARDO DEL #PERUGINO... Continua -

Ultime Notizie dalla rete : **Arte Bernardo

Il Denaro

... che ci racconta i materiali che la caratterizzano, illustrando lo stato dell'delle ...fotogrammi cinematografici permette di vedere fasi di produzione degli oggetti e spezzoni dai film di...... regista vincitore di due Nastri d'Argento per i suoi precedenti documentari sul cinema, 'In... Impreziosiscono il racconto le esclusive testimonianze di Roberto Benigni,Bertolucci, ..., ovvero al suo diciottesimo anno continuativo di vita, con crescente riconoscimento internazionale. Dopo il successo della I («Con le armi della poesia». Poesia, letteratura ed arte come strumenti te ...Annunciata da tempo e poi sospesa a causa della chiusura dei musei, è stata finalmente aperta il 30 aprile scorso la mostra “Dante. La visione dell’arte”, grande esposizione sulla figura del Sommo ...