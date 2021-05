Armi di distruzioni di massa Tre agenzie d’intelligence europee contro l’Iran

Leggi su formiche

(Di martedì 4 maggio 2021) Era il 22 febbraio scorso. L’ayatollah Ali Khamenei scriveva su Twitter che– che come emerge dal recente report della statunitense Defence intelligence agency è il nuovo quartier generale di Al Qaeda – “non cercanucleari”. Il tutto, aggiungeva, in osservanza “dei principi islamici”. Ma così non pare affatto, a giudicare dai rapporti delledi tre Paesi europei – che non possono non avere ripercussioni sui colloqui in corso a Vienna per l’eventuale rientro degli Stati Uniti nell’accordo nucleare Jcpoa. La relazione 2020 dell’Aivd, l’agenziae sicurezza nazionale dei Paesi Bassi, spiega che l’unità antiproliferazione nucleare della stessa agenzia e del Mivd (l’intelligence militare) sta indagato Paesi come Siria, Pakistan, Iran e Corea del Nord che “lo ...