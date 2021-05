Arcane: Netflix annuncia la premiere della serie tv su League of Legends. Ecco il teaser trailer (Di martedì 4 maggio 2021) «Arcane», Ecco il nome della nuova serie animata tratta dal famoso gioco online League of Legends, che arriverà su Netflix il prossimo autunno 2021. League of Legends da il via alla produzione della serie tv «Arcane»: Ecco tutte le novità sul progetto Riot Games. «Arcane» è stato prodotto da Riot Games in collaborazione con Fortiche Productions, uno studio d'animazione con sede a Parigi che ha creato molti corti d'animazione dello stesso gioco, ma anche video musicali e pubblicità. Arcane è la «prima prova» di Riot Games in ambito televisivo. Secondo la dichiarazione di Netflix, lo show sarà ambientato nella regione ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 maggio 2021) «»,il nomenuovaanimata tratta dal famoso gioco onlineof, che arriverà suil prossimo autunno 2021.ofda il via alla produzionetv «»:tutte le novità sul progetto Riot Games. «» è stato prodotto da Riot Games in collaborazione con Fortiche Productions, uno studio d'animazione con sede a Parigi che ha creato molti corti d'animazione dello stesso gioco, ma anche video musicali e pubblicità.è la «prima prova» di Riot Games in ambito televisivo. Secondo la dichiarazione di, lo show sarà ambientato nella regione ...

