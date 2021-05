Arcane: League of Legends: arriva il primo trailer della nuova serie tv animata di Netflix (Di martedì 4 maggio 2021) Netflix, attraverso un video, annuncia l’uscita della nuova serie animata ispirata ad uno dei videogiochi online più famosi di sempre. Tutte le ultime novità su Arcane: League of Legends. Netflix: trailer e ultime novità sulla serie tv Arcane:League of Legends Come un fulmine a ciel sereno. arriva così in maniera sorprendente la notizia rilasciata dalla piattaforma leader dello streaming Netflix su di uno dei videogiochi online più famosi di tutto il mondo. I fan del gioco stavano aspettando buone nuove dal 2019, anno in cui Netflix, in concomitanza con il decimo anniversario del fortunato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021), attraverso un video, annuncia l’uscitaispirata ad uno dei videogiochi online più famosi di sempre. Tutte le ultime novità suofe ultime novità sullatvofCome un fulmine a ciel sereno.così in maniera sorprendente la notizia rilasciata dalla piattaforma leader dello streamingsu di uno dei videogiochi online più famosi di tutto il mondo. I fan del gioco stavano aspettando buone nuove dal 2019, anno in cui, in concomitanza con il decimo anniversario del fortunato ...

GaMe3891 : RT @Digital_Day: Quando arriverà la prima serie TV su Fortnite? - Digital_Day : Quando arriverà la prima serie TV su Fortnite? - statodelsud : Arcane: il teaser trailer della serie animata di League of Legends su Netflix - Pino__Merola : Arcane: il teaser trailer della serie animata di League of Legends su Netflix - S1lenzi0 : RT @newsintheshell: ? Arcane, la serie animata di League of Legends arriverà su Netflix in autunno! -