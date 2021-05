Appuntamenti per il congedo del 39^ Anno Accademico dell’Università della Terza Età di Pordenone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gran finale e ultima settimana di programmazione per i corsi dell’UTE, Università della Terza Età di Pordenone: con tanti eventi di cultura e spettacolo in streaming live, accessibili a tutti in un clic sul sito www.centroculturaPordenone.it/ute. Martedì 4 maggio, sempre dalle 15.30 con Ruggero Da Ros faremo un viaggio ideale in alcune delle isole dell’arcipelago spagnolo delle Canarie, per apprezzarne la natura selvaggia al di fuori delle rotte turistiche. Il viaggio che sarà proposto è low cost, secondo lo stile di questo viaggiatore che presenta sempre itinerari originali. Appuntamento al link https://attend.zoho.eu/b8z Mercoledì 5 maggio sarà la giornata di commemorazione di un grande protagonista della storia moderna, Napoleone: Bonaparte: ricorrono infatti i 200 anni dalla morte del ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gran finale e ultima settimana di programmazione per i corsi dell’UTE, UniversitàEtà di: con tanti eventi di cultura e spettacolo in streaming live, accessibili a tutti in un clic sul sito www.centrocultura.it/ute. Martedì 4 maggio, sempre dalle 15.30 con Ruggero Da Ros faremo un viaggio ideale in alcune delle isole dell’arcipelago spagnolo delle Canarie, per apprezzarne la natura selvaggia al di fuori delle rotte turistiche. Il viaggio che sarà proposto è low cost, secondo lo stile di questo viaggiatore che presenta sempre itinerari originali. Appuntamento al link https://attend.zoho.eu/b8z Mercoledì 5 maggio sarà la giornata di commemorazione di un grande protagonistastoria moderna, Napoleone: Bonaparte: ricorrono infatti i 200 anni dalla morte del ...

