Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme in tv | l’annuncio

Unf_Tweet : - LudovicoMaffei : Ma siamo seri??? “È sempre mezzogiorno” merita questo successo, anche io sono fan della trasmissione e di Antonella… - bubinoblog : È SEMPRE MEZZOGIORNO: LA STORICA REUNION TRA ANTONELLA CLERICI E ANNA MORONI - 16barbara72 : @tvblogit @antoclerici Che piacere rivedere Anna Moroni insieme ad Antonella Clerici ????????? - vodkanellatazza : RT @fracalmaquelbro: non denis dosio che si mostra più all’altezza di certi coglioni sul palco da anni mi tocca fare nomi e cognomi: pio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

La conduttrice e la cuoca saranno nuovamente protagoniste sul piccolo schermo: ...sempre mezzogiorno,racconta ai telespettatori: 'Ecco cosa mi è successo stamattina' Ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno di oggi raccontando ai telespettatori di Rai1 cosa le è successo questa ...Tutto pronto per la reunion che vedrà protagoniste Anna Moroni e Antonella Clerici, coppia che ha mietuto successi per anni nella storica trasmissione La Prova del Cuoco. Quel cooking show, lasciato i ...Finalmente la Moroni torna su Rai 1 e torna accanto ad Antonella Clerici, anche se solo per una settimana. Chissà magari potrebbe cambiare qualcosa e Anna Moroni potrebbe diventare una delle protagoni ...