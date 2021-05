“Anti” è il nuovo album di GionnyScandal da venerdì 7 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) CS DIODATO L’UOMO DIETRO IL CAMPIONE – Il Divin Codino Milano. «Penso che l’educazione non la debba dare un artista al ragazzino ma in famiglia il padre e la madre, e a scuola gli educatori». È quello che ha sottolineato Gionata Ruggieri, in arte GionnyScandal, alla presentazione dell’album d’inediti “Anti” in uscita venerdì 7 maggio in fisico e digitale, disponibile in versione cd standard, cd autografato esclusiva su Amazon e in specialissima deluxe-edition con cd, felpa e plettro. «È un disco Anticommerciale e ho voluto sdoganare il messaggio di libertà artistica – ha ammesso – Uso la metafora di libertà per fare il genere che volevo e che mi sento di amare in questo periodo storico; quello che ho fatto prima non lo rinnego perché non ero al 100% ma ricordo che ho iniziato ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 maggio 2021) CS DIODATO L’UOMO DIETRO IL CAMPIONE – Il Divin Codino Milano. «Penso che l’educazione non la debba dare un artista al ragazzino ma in famiglia il padre e la madre, e a scuola gli educatori». È quello che ha sottolineato Gionata Ruggieri, in arte, alla presentazione dell’d’inediti “” in uscitain fisico e digitale, disponibile in versione cd standard, cd autografato esclusiva su Amazon e in specialissima deluxe-edition con cd, felpa e plettro. «È un discocommerciale e ho voluto sdoganare il messaggio di libertà artistica – ha ammesso – Uso la metafora di libertà per fare il genere che volevo e che mi sento di amare in questo periodo storico; quello che ho fatto prima non lo rinnego perché non ero al 100% ma ricordo che ho iniziato ...

virginiaraggi : Il Roseto comunale riapre le sue porte al pubblico. Tutti noi potremo di nuovo visitare, sempre nel rispetto delle… - itachisonly : @l3vibaku VERISSIMO e mi mancano da morire, vorrei leggerli di nuovo hsmdndk bj alex l’ho amato da morire ed era un… - AGR_web : Vaccini over 65, il 5 maggio agende aperte per prenotare J&J Il nuovo filone vaccinale anti Covid della Toscana, de… - baloi361 : RT @virginiaraggi: Il Roseto comunale riapre le sue porte al pubblico. Tutti noi potremo di nuovo visitare, sempre nel rispetto delle norme… - PrimaStampa_eu : A giorni hub a Caltagirone per migliaia di vaccini anti-Covid, messo a disposizione il nuovo Palazzetto dello Sport. -