Anthony Hopkins per le vie di Cortona (dopo l’Oscar) (Di martedì 4 maggio 2021) Il giubbotto di pelle, la mascherina premuta sulla faccia e il cappello con la visiera: tutti rigorosamente neri. È così che Anthony Hopkins, fresco del suo secondo Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father di Florian Zeller, si presenta per le vie di Cortona, in provincia di Arezzo, paese nel quale non è certo passato inosservato, al punto che diversi nativi si sono avventurati chiedendogli un selfie che Hopkins ha gentilmente concesso. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) Il giubbotto di pelle, la mascherina premuta sulla faccia e il cappello con la visiera: tutti rigorosamente neri. È così che Anthony Hopkins, fresco del suo secondo Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father di Florian Zeller, si presenta per le vie di Cortona, in provincia di Arezzo, paese nel quale non è certo passato inosservato, al punto che diversi nativi si sono avventurati chiedendogli un selfie che Hopkins ha gentilmente concesso.

