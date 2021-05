Anthony Hopkins per le vie di Cortona dopo l’Oscar (Di martedì 4 maggio 2021) Anthony Hopkins è stato paparazzato a Cortona dopo aver vinto l’Oscar dopo il secondo Oscar, Anthony Hopkins ha deciso di concedersi un viaggio a Cortona, provincia di Arezzo. L’attore è stato infatti avvistato nel centro storico della Valdichiana: giacca di pelle, capellino e occhiali, non è riuscito a sfuggire alla curiosità degli abitanti. “Non va a ritirare l’Oscar, ma viene a farsi fotografare davanti al portone di casa mia“, ha scritto una sua fan. Lo scorso 25 Aprile, infatti, Hopkins ha deciso di non presentarsi a Los Angeles per ritirare la statuetta vinta come il migliore attore, grazie alla sua interpretazione nel film “The Father” di Florian Zeller. “Stamattina verso le undici e ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021)è stato paparazzato aaver vintoil secondo Oscar,ha deciso di concedersi un viaggio a, provincia di Arezzo. L’attore è stato infatti avvistato nel centro storico della Valdichiana: giacca di pelle, capellino e occhiali, non è riuscito a sfuggire alla curiosità degli abitanti. “Non va a ritirare, ma viene a farsi fotografare davanti al portone di casa mia“, ha scritto una sua fan. Lo scorso 25 Aprile, infatti,ha deciso di non presentarsi a Los Angeles per ritirare la statuetta vinta come il migliore attore, grazie alla sua interpretazione nel film “The Father” di Florian Zeller. “Stamattina verso le undici e ...

