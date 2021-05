Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato | non è il rapper Livio Cori | ecco le sue parole

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Sembra proprio cheabbia un. Dopo l’annuncio a marzo 2020 della separazione definitiva da Gigi D’Alessio, a cui era rimasta legata per ben 15 anni, la cantante di Sora aveva voluto prendersi un po’ di tempo per stare da sola e ricominciare a costruire una vita dove fosse solo lei al centro. Nella puntata di Verissimo di sabato 1 maggio, però, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, ha lasciato intendere che ora unpotrebbe esserci, anche se molto probabilmente non si tratta di. Leggi anche:torna a parlare di Gigi D’Alessio «Vorrei un altro figlio»ha un...