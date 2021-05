Angelina Jolie in Eternals di Chloé Zaho: svelato il look dell’attrice nel nuovo TRAILER (Di martedì 4 maggio 2021) La Marvel ha ufficialmente mostrato cosa ha in serbo per la fase quattro del Marvel Cinematic Universe. Dopo un iniziale arresto delle produzioni, dovuto al periodo di emergenza sanitaria, nelle ultime ore è circolato in rete il TRAILER sui progetti in arrivo. Tra tutti, forse quello che desta più curiosità è Eternals, diretto da Chloé Zaho. La regista cinese, recentemente salita alla ribalta grazie alla vittoria del Premio Oscar per la Miglior Regia, ricevuto per Nomadland, è a capo del progetto, primo cinecomic per lei. Previsto in sala per novembre, il lungometraggio segna inoltre l’ingresso, nel Marvel Cinematic Universe, di Angelina Jolie. Angelina Jolie in Eternals, il TRAILER mostra le prime immagini della star ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 maggio 2021) La Marvel ha ufficialmente mostrato cosa ha in serbo per la fase quattro del Marvel Cinematic Universe. Dopo un iniziale arresto delle produzioni, dovuto al periodo di emergenza sanitaria, nelle ultime ore è circolato in rete ilsui progetti in arrivo. Tra tutti, forse quello che desta più curiosità è, diretto da. La regista cinese, recentemente salita alla ribalta grazie alla vittoria del Premio Oscar per la Miglior Regia, ricevuto per Nomadland, è a capo del progetto, primo cinecomic per lei. Previsto in sala per novembre, il lungometraggio segna inoltre l’ingresso, nel Marvel Cinematic Universe, diin, ilmostra le prime immagini della star ...

viveteacolori : RT @nasoliscio: METTETEVI QUELLE CAVOLO DI MASCHERINE E VACCINATEVI PERCHÉ IO ANGELINA JOLIE E RICHARD MADDEN IN ETERNALS A NOVEMBRE NON ME… - blanchdepp : @alwaysunsteady IO PRONTA A VEDERE ANGELINA JOLIE - plowiue : RT @nasoliscio: METTETEVI QUELLE CAVOLO DI MASCHERINE E VACCINATEVI PERCHÉ IO ANGELINA JOLIE E RICHARD MADDEN IN ETERNALS A NOVEMBRE NON ME… - sophietdiaries : @bevllisario ti prego voleva somigliare ad angelina jolie nel trailer di eternals forse - Natalia94177681 : RT @ginnygi: A me tremano i baffi e tutti i peli superflui all’idea che Harry possa aver girato alcune scene insieme alla Dea delle Dee, su… -