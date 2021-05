Andrea Iannone ha aperto un ristorante | dove si trova e cosa si mangia

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Nuova sfida per #Iannone: a Lugano apre il suo locale #MotoGP - zazoomblog : Andrea Iannone ha aperto un ristorante: il Passion Cafè è realtà - #Andrea #Iannone #aperto #ristorante: - Ticinonline : Andrea Iannone e la sua Passione per Lugano - Ticinonline : Andrea Iannone ha inaugurato il suo nuovo risto-bar a Lugano #andreaiannone #lugano #passioncafè - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Nuova sfida per Andrea Iannone: a Lugano apre il suo locale) è stato pubblicato su Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone

Nuova sfida per il pilota motociclistico: un locale in Svizzera, oggi comincia per lui un'avventura del tutto diversa dalle ...Nei momenti difficili possono nascere ispirazioni importanti. Magari si possono persino realizzare sogni nel cassetto. Gli ultimi mesi dinon sono stati semplici, con la squalifica di quattro anni per doping che ha stoppato provvisoriamente la sua carriera motociclistica . L'ex pilota di Ducati, Suzuki e Aprilia, però, ha ...Nuova sfida per il pilota motociclistico: un locale in Svizzera, oggi comincia per lui un'avventura del tutto diversa dalle modo ...Al rientro dopo nove mesi, Marquez si è ritrovato a fare i conti con un pacchetto di antagonisti rivoluzionato rispetto a quando si era fermato. E per la prima volta, Marc è più vecchio rispetto ai pr ...