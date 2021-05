Amici, cosa succederà dopo il talent: il futuro dei cantanti (Di martedì 4 maggio 2021) Amici di Maria De Filippi è prima di tutto una scuola che coltiva talenti. Ma nulla avrebbe senso se non ci fosse un “dopo” ed è questa una delle cifre vincenti del talent più longevo d’Italia: Maria e gli insegnanti si impegnano a scovare le giovani promesse della musica italiana con l’auspicio che per loro il futuro sia roseo e ricco di successi. Lo è stato per alcuni studenti, che negli anni sono diventati delle vere e proprie star. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, i The Kolors di Stash e Annalisa, solo per citarne alcuni. Perché se c’è un obbiettivo che la De Filippi ha raggiunto è proprio sdoganare l’idea che un talent sia solo un gioco, dimostrando che se realizzato con impegno e professionalità può diventare il trampolino di lancio per tanti giovani. ... Leggi su dilei (Di martedì 4 maggio 2021)di Maria De Filippi è prima di tutto una scuola che coltivai. Ma nulla avrebbe senso se non ci fosse un “” ed è questa una delle cifre vincenti delpiù longevo d’Italia: Maria e gli insegnanti si impegnano a scovare le giovani promesse della musica italiana con l’auspicio che per loro ilsia roseo e ricco di successi. Lo è stato per alcuni studenti, che negli anni sono diventati delle vere e proprie star. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, i The Kolors di Stash e Annalisa, solo per citarne alcuni. Perché se c’è un obbiettivo che la De Filippi ha raggiunto è proprio sdoganare l’idea che unsia solo un gioco, dimostrando che se realizzato con impegno e professionalità può diventare il trampolino di lancio per tanti giovani. ...

