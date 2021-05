Amici 20, Samuele Barbetta, prime parole sui social dopo l’eliminazione (Di martedì 4 maggio 2021) Samuele Barbetta, il ballerino della scuola di ‘Amici’, è tornato sui social, dopo l’eliminazione dal programma, nella settima puntata del serale. L’ex ballerino, ha aspettato due giorni, per postare le prime parole su instagram, attese da tutti i fan dell’ex allievo. Samuele Barbetta, ex allievo di AmiciSamuele, infatti, nel corso del programma, ha dimostrato di avere un carattere abbastanza riservato, e introverso, non nascondendo, che ha un po di difficoltà a comunicare sui social. Sicuramente, avrà modo, nel futuro, di imparare, come lui stesso ha dichiarato nel suo primo messaggio social: ” Sto cercando il modo di essere più ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 maggio 2021), il ballerino della scuola di ‘’, è tornato suidal programma, nella settima puntata del serale. L’ex ballerino, ha aspettato due giorni, per postare lesu instagram, attese da tutti i fan dell’ex allievo., ex allievo di, infatti, nel corso del programma, ha dimostrato di avere un carattere abbastanza riservato, e introverso, non nascondendo, che ha un po di difficoltà a comunicare sui. Sicuramente, avrà modo, nel futuro, di imparare, come lui stesso ha dichiarato nel suo primo messaggio: ” Sto cercando il modo di essere più ...

TancrediStan : RT @Onefire95582124: Amico 12, già lavoravano così da quell'edizione.. Non è la prima partecipante di amici ad aver detto una cosa simile.… - Alectioner00 : RT @Onefire95582124: Amico 12, già lavoravano così da quell'edizione.. Non è la prima partecipante di amici ad aver detto una cosa simile.… - imieiprotetti : RT @Onefire95582124: Amico 12, già lavoravano così da quell'edizione.. Non è la prima partecipante di amici ad aver detto una cosa simile.… - DayaneStan : RT @Onefire95582124: Amico 12, già lavoravano così da quell'edizione.. Non è la prima partecipante di amici ad aver detto una cosa simile.… - __francesco_0 : RT @Onefire95582124: Amico 12, già lavoravano così da quell'edizione.. Non è la prima partecipante di amici ad aver detto una cosa simile.… -