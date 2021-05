Amici 20 | Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno insieme? La risposta del cantante scatena il gossip

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 4 maggio 2021)sono stati tra gli allievi di20 che più hanno fatto discutere il pubblico. Ile la ballerina sono stati eliminati dalla talent show, ma nonostante questo il loro rapporto continua a far discutere. Negli scorsi mesi, durante la convivenza in casetta,aveva iniziato una relazione con Aka7Even, oggi tra i semifinalisti della gara. Il loro rapporto, però, ad un certo punto ha avuto una battuta d’arresto perchéaveva palesato il suo interesse nei confronti di. Come sia andata a finire tra i tre non è del tutto chiaro. Sicuramente trae Luca la storia è finita, anche alla luce della reazione di lui il giorno dell’eliminazione della ...