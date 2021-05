Amici 20 | giungono i contratti discografici per i cantanti

(Di martedì 4 maggio 2021) Quando ormai manca poco alla messa in onda della semifinale di20, spuntano importanti indiscrezioni sulle prime proposte di lavoro che inonché semifinalisti del talent hanno ricevuto. Nel dettaglio, in rete ora emerge che Deddy, Tancredi, Aka7even e Sangiovanni hanno firmato i primicon le case discografiche.20, isemifinalisti firmano iStando a quanto emerge in queste ore, a pochi giorni dalla messa in onda della semifinale di20 prevista per sabato 8 maggio 2021 su Canale 5, i 4semifinalisti del talent, Deddy, Tancredi, Aka7even e Sangiovanni, hanno raggiunto l'importante traguardo di una prima proposta di lavoro ricevuta ciascuno, mentre si avvicina ...

IvoMandarino : @GiovannaCalabr9 Avevo messo sotto carica ma, ogni tanto, non mi giungono le notifiche e non vengono evidenziate le… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici giungono

Tvpertutti

Nuovi guanti di sfida ad20 per Aka7even Sempre nel daytime, sono poi state trasmesse le ... Due di questi guanti vedono protagonista proprio Aka7even edall'insegnante di quest'ultimo, ...Il bello è che see colleghi non sono ancora su Clubhouse, questi potranno saltare la lista d'... infine, per quelle che sono le innumerevoli notizie che quotidianamentedal mondo dei ...Straordinario annuncio per i cantanti della scuola di Amici 20, ci sono grosse novità per loro: di seguito vi diciamo di cosa si tratta ...Nel daytime che precede la semifinale di Amici 20, Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida che vede Aka7even schierato contro Deddy: i dettagli ...