Amici 20, cosa c’è tra Martina e Raffaele? Il gesto sui social insospettisce i fan: “Mi ha scombussolato” (Di martedì 4 maggio 2021) Questa edizione di Amici 20 continua a riscuotere consensi e ciò è evidente anche dagli ascolti ottenuti durante il serale. Oltre che per il talento dei ragazzi, tuttavia, ad aver attirato l’attenzione del pubblico sono state anche le dinamiche, così dire, “interne”. Nel corso di questa stagione, infatti, sono molti gli amori nati tra gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021) Questa edizione di20 continua a riscuotere consensi e ciò è evidente anche dagli ascolti ottenuti durante il serale. Oltre che per il talento dei ragazzi, tuttavia, ad aver attirato l’attenzione del pubblico sono state anche le dinamiche, così dire, “interne”. Nel corso di questa stagione, infatti, sono molti gli amori nati tra gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

http_paolinajr : RT @Graziana_McLove: Mi fa troppo ridere questa cosa ?? solo i veri fan di Amici capiranno #Amici20 #Deddy - amore_michaela : RT @Sara54625831: io me li vedo una volta fuori da amici i #sangiulia che la prima cosa che fanno è guardare il cartone del re leone #Amici… - ccstantz : Giulia Pauselli che nello speciale di Amici fa intendere che come ballerina ha raggiunto tutti i suoi obiettivi e c… - screnni : @___JessicaB Sì lei faceva le stories ristrette ai suoi amici facendo vedere cosa trovava negli armadi delle client… - Katja33534523 : RT @Martina34138406: L ultima cosa e poi stacco. Con quale barbaro coraggio poi invitate la gente a non abbandonare l #tzvip(?). Se in ordi… -