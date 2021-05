Amici 20, Anna Pettinelli distrugge l’allievo: “Ciuccio e presuntuoso” (Di martedì 4 maggio 2021) Amici 20, Anna Pettinelli ha avuto un duro dibattito con un suo cantante: ecco cos’è successo in vista della finale Amici, tensioni in vista dell’ottavo seraleSale l’ansia ad Amici 20 in vista della semifinale. Gli allievi ancora in gara stanno coltivando il sogno di trionfare e le tensioni investono anche i maestri. Anna Pettinelli ha avuto uno scontro abbastanza duro con un suo allievo, Aka7even, in vista del serale che sarà registrato giovedì e che andrà in onda sabato. All’orizzonte il guanto di sfida tra Aka e Sangiovanni sul brano She. La canzone però non è molto gradita dall’allievo. Teme che possa essere un brano che andrà a favore del suo avversario e ha manifestato questo timore alla Pettinelli. Per lei è una canzone d’amore, ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 maggio 2021)20,ha avuto un duro dibattito con un suo cantante: ecco cos’è successo in vista della finale, tensioni in vista dell’ottavo seraleSale l’ansia ad20 in vista della semifinale. Gli allievi ancora in gara stanno coltivando il sogno di trionfare e le tensioni investono anche i maestri.ha avuto uno scontro abbastanza duro con un suo allievo, Aka7even, in vista del serale che sarà registrato giovedì e che andrà in onda sabato. All’orizzonte il guanto di sfida tra Aka e Sangiovanni sul brano She. La canzone però non è molto gradita dal. Teme che possa essere un brano che andrà a favore del suo avversario e ha manifestato questo timore alla. Per lei è una canzone d’amore, ...

