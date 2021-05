Amazon, 44 miliardi di ricavi in Europa. Ma di tasse nemmeno a parlarne! (Di martedì 4 maggio 2021) Negli uffici di Jeff Bezos, patron di Amazon, probabilmente c’è un cartello con su scritto “Grazie Covid!”. A fronte dei milioni di morti, il 2020 per il colosso americano sarà ricordato come un anno d’oro. Come riporta il Corriere, “la filiale europea non solo ha toccato un fatturato record di 44 miliardi di euro ma riuscirà nella non facile impresa di non versare nemmeno un centesimo al fisco del Lussemburgo, Paese nel quale ha sede”. La rivelazione è stata fatta dal quotidiano britannico Guardian.



Ultime Notizie dalla rete : Amazon miliardi Piazza Affari in netto calo: Ferrari sprofonda ma la Roma vola Tra i titoli in maggiore difficoltà ci sono i cosiddetti Faang: Apple, Facebook, Alphabet, Amazon, ...5 miliardi di dollari. Migliorano le stime 2021, mentre le autorità sanitarie Usa nei prossimi ...

Le vendite sul tech Usa piegano l'Europa. La Roma vola con Mourinho, crolla Ferrari ... dove sono sotto pressione soprattutto i big della tecnologia, da Apple ad Amazon, da Facebook a ...582 miliardi di dollari, in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un utile per ...

Amazon Prime Day 2021 anticipato a giugno Amazon ha annunciato che il Prime Day 2021 si terrà prima del previsto, presumibilmente in giugno anziché in luglio come di solito. Il Prime Day è il secondo evento di Amazon per importanza dopo il Bl ...

Piazza Affari in netto calo: Ferrari sprofonda ma la Roma vola Giornata di ribassi su tutte le Borse ma Milano è la peggiore (-1,8%) e scivola addirittura sotto i 24 mila punti base - Ferrari (-8%) il titolo peggior dopo il rinvio di un anno dei target finanziari ...

