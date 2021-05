Alla festa per lo scudetto dell’Inter c’era anche la leghista Silvia Sardone (Di martedì 4 maggio 2021) Per festeggiare lo scudetto dell’Inter in Piazza Duomo a Milano si sono radunate 30mila persone, tra assembramenti e distanze non rispettate. Tra la folla c’era anche la consigliera comunale e europarlamentare leghista Silvia Sardone. Mascherina nerazzurra e foto sui social, la salviniana della prima ora non ha tenuta nascosta la sua presenza in quell’assembramento che secondo il virologo Fabrizio Pregliasco “avrà delle pesanti conseguenze”. E mentre il leader del Carroccio Matteo Salvini attacca il sindaco di Milano Beppe Sala per la gestione dell’ordine pubblico in città, gli esponenti della Lega non sembrano invece interessarsi ai possibili nuovi contagi: in piazza, oltre la consigliera Sardone, c’era il vice ministro della Lega ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Per festeggiare loin Piazza Duomo a Milano si sono radunate 30mila persone, tra assembramenti e distanze non rispettate. Tra la follala consigliera comunale e europarlamentare. Mascherina nerazzurra e foto sui social, la salviniana della prima ora non ha tenuta nascosta la sua presenza in quell’assembramento che secondo il virologo Fabrizio Pregliasco “avrà delle pesanti conseguenze”. E mentre il leader del Carroccio Matteo Salvini attacca il sindaco di Milano Beppe Sala per la gestione dell’ordine pubblico in città, gli esponenti della Lega non sembrano invece interessarsi ai possibili nuovi contagi: in piazza, oltre la consiglierail vice ministro della Lega ...

