Alessandra Mastronardi quest’estate sposerà (in Italia) Ross McCall (Di martedì 4 maggio 2021) C’è finalmente una data e una location per le nozze di Alessandra Mastronardi, 35 anni, con l’attore irlandese Ross McCall, 44. I due, come ha rivelato il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, si diranno «sì», in Italia, quest’estate. E sarà una cerimonia all’insegna degli inviti in famiglia, con i parenti di lei ma anche quelli di McCall, provenienti dal Regno Unito. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) C’è finalmente una data e una location per le nozze di Alessandra Mastronardi, 35 anni, con l’attore irlandese Ross McCall, 44. I due, come ha rivelato il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, si diranno «sì», in Italia, quest’estate. E sarà una cerimonia all’insegna degli inviti in famiglia, con i parenti di lei ma anche quelli di McCall, provenienti dal Regno Unito.

