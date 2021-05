Alcaraz | un compleanno da ricordare | l' allievo sfida il ' maestro' Nadal

ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Alcaraz e il sogno Rafael Nadal nel giorno del suo 18° compleanno - piitabv : RT @TennisWorldit: Alcaraz e il sogno Rafael Nadal nel giorno del suo 18° compleanno - TennisWorldit : Alcaraz e il sogno Rafael Nadal nel giorno del suo 18° compleanno - Eurosport_IT : Regalo per i 18 anni? Un match contro Rafa Nadal ?????? #Alcaraz | #EurosportTENNIS | #MMOPEN -

Ultime Notizie dalla rete : Alcaraz compleanno

Sono sicuro che parleranno di me e di Rafa, faranno paragoni fra la nuova generazione e la leggenda - ha ammesso, come riporta il sito dell'ATP - . Cercherò di dare il massimo, di fare il mio ...Uncosì, siamo certi, Carlos Alzaraz non lo dimenticherà mai. Mercoledì compirà 18 anni ... Grazie anche a 19 vincenti,ha firmato la prima vittoria in un Masters 1000, che segue di ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; Il 5 maggio 2021 sarà uno di quei giorni che Carlos Alcaraz non dimenticherà facilmente. Il giovane talento spagnolo compirà infatti 18 anni e ...Non passò molto tempo dopo che Rafael Nadal consegnò Carlos Alkaraz PlayStation come premio per un ragazzo in un torneo di tennis nazionale in Spagna.