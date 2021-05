Al via il progetto “Passeggiate & buon gusto”: un calendario di esperienze tra natura, cultura ed enogastronomia in Umbria (Di martedì 4 maggio 2021) TREVI – È stato firmato ieri, lunedì 3 maggio, nel giardino di Villa Fabri a Trevi, il protocollo d’intesa per il progetto “Passeggiate & buon gusto. Borghi, ulivi e fattorie”, tra la Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria e le associazioni “L’Olivo e la Ginestra” e “I Tuoi cammini”. Il progetto intende calendarizzare Passeggiate accompagnate da guide ambientalistiche ed escursionistiche, che portino i visitatori alla scoperta dei borghi umbri ad alta vocazione olivicola, tra gli ulivi e nelle aziende agricole e frantoi associati alla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, luoghi in cui poter fare degustazioni di olio e.v.o. in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali ed esperienze dirette nei luoghi di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 maggio 2021) TREVI – È stato firmato ieri, lunedì 3 maggio, nel giardino di Villa Fabri a Trevi, il protocollo d’intesa per il. Borghi, ulivi e fattorie”, tra la Strada dell’olio e.v.o. Dope le associazioni “L’Olivo e la Ginestra” e “I Tuoi cammini”. Ilintende calendarizzareaccompagnate da guide ambientalistiche ed escursionistiche, che portino i visitatori alla scoperta dei borghi umbri ad alta vocazione olivicola, tra gli ulivi e nelle aziende agricole e frantoi associati alla Strada dell’olio e.v.o. Dop, luoghi in cui poter fare degustazioni di olio e.v.o. in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali eddirette nei luoghi di ...

