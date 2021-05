Al GP di Portimao la Mercedes ci ha messo il carico (Di martedì 4 maggio 2021) La Mercedes lascia il GP di Portimao con il carico da novanta. La Red Bull è battuta ancora una volta, dimostrando che non basta avere la macchina più forte per vincere le gare. Per ottenere il gran trofeo ci vuole abilità nella messa a punto, e saper fare le scelte giuste. Con una felice intuizione, Lewis Hamilton si è portato a casa il secondo trionfo stagionale pur partendo dalla seconda fila. Quella stessa intuizione avrebbe potuto aiutare anche Valtteri Bottas, solo terzo dopo essere partito dalla pole. Facciamo una breve analisi tecnica di un piccolo dettaglio che ha fatto la differenza sul risultato finale. Gp Portimao: Hamilton domina, 97a vittoria in carriera GP Portimao: qual è il dettaglio che ha fatto vincere la Mercedes di Hamilton? L’intuizione geniale che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Lalascia il GP dicon ilda novanta. La Red Bull è battuta ancora una volta, dimostrando che non basta avere la macchina più forte per vincere le gare. Per ottenere il gran trofeo ci vuole abilità nella messa a punto, e saper fare le scelte giuste. Con una felice intuizione, Lewis Hamilton si è portato a casa il secondo trionfo stagionale pur partendo dalla seconda fila. Quella stessa intuizione avrebbe potuto aiutare anche Valtteri Bottas, solo terzo dopo essere partito dalla pole. Facciamo una breve analisi tecnica di un piccolo dettaglio che ha fatto la differenza sul risultato finale. Gp: Hamilton domina, 97a vittoria in carriera GP: qual è il dettaglio che ha fatto vincere ladi Hamilton? L’intuizione geniale che ha ...

AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: #F1 #TechF1 La Rear wing Mercedes #ibrida di #Bottas Ala più Carica ma con monopilone soluzione utilizzata principalmente… - SalaStampaF1 : #F1 #TechF1 La Rear wing Mercedes #ibrida di #Bottas Ala più Carica ma con monopilone soluzione utilizzata principa… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | A #Portimao #Mercedes vettura da battere, #Ferrari deludente #PortugueseGP ???? - LucaSalvarani11 : @KHANNOONIENSIN6 Non capisco come non riescano a capire che Verstappen ha fatto il miracolo nel sorpasso a Bottas,… - MARCO196913 : RT @GiulyDuchessa: Finora la #SF21 non ha né brillato né particolarmente deluso. È stata piuttosto stabile rispetto ai tracciati mostrando… -