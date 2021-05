Agenzie di viaggio, sos al ministro Garavaglia: Aiuti insufficienti e difficoltà di accesso al credito (Di martedì 4 maggio 2021) Proficuo meeting promosso da Severino Nappi, consigliere Regione Campania per la Lega, lo scorso week-end all’NH Hotel di Napoli nel segno della ripresa del Turismo, tra il ministro del Turismo Garavaglia e le associazioni di categoria del comparto turistico. Tra i partecipanti all’incontro: Gianluca Albano (Viaggidelvesuvio), coordinatore dell’associazione AdvUnite e Aidit Campania e il vice presidente di AdVunite Vincenzo del Bravo, unici rappresentanti del mondo delle Agenzie di viaggi. “L’incontro – ha detto Albano – ci ha permesso di sottoporre all’attenzione del ministro Garavaglia tutte le nostre istanze. In primis abbiamo sottolineato la scomparsa all’orizzonte della seconda tranche del fondo perduto previsto dal Governo, sottolineando che fino ad oggi gli Aiuti concessi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Proficuo meeting promosso da Severino Nappi, consigliere Regione Campania per la Lega, lo scorso week-end all’NH Hotel di Napoli nel segno della ripresa del Turismo, tra ildel Turismoe le associazioni di categoria del comparto turistico. Tra i partecipanti all’incontro: Gianluca Albano (Viaggidelvesuvio), coordinatore dell’associazione AdvUnite e Aidit Campania e il vice presidente di AdVunite Vincenzo del Bravo, unici rappresentanti del mondo delledi viaggi. “L’incontro – ha detto Albano – ci ha permesso di sottoporre all’attenzione deltutte le nostre istanze. In primis abbiamo sottolineato la scomparsa all’orizzonte della seconda tranche del fondo perduto previsto dal Governo, sottolineando che fino ad oggi gliconcessi ...

