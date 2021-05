Agenas, i 70 ex precari storici in protesta sotto il ministero della Salute: “Chiediamo risposte concrete” (Di martedì 4 maggio 2021) “70 invisibili tra gli invisibili”. È uno dei cartelli che i disoccupati Agenas, gli ex precari storici dell’Agenzia nazionale di coordinamento dei servizi sanitari regionali, hanno esposto sotto al ministero della Salute. Per anni sono stati precari, con contratti a termine mai stabilizzati. Da gennaio sono senza lavoro, invisibili, nonostante il lavoro fondamentale svolto durante la pandemia con il monitoraggio delle statistiche sull’occupazione dei posti letto e delle terapie intensive delle Regioni. La loro protesta va avanti da mesi, ma ad oggi non è ancora cambiato niente.“Purtroppo non è cambiato nulla, noi stiamo qui dopo 11 presidi e promesse che non sono state rispettate – dice un’ex dipendente Agenas – A ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) “70 invisibili tra gli invisibili”. È uno dei cartelli che i disoccupati, gli exdell’Agenzia nazionale di coordinamento dei servizi sanitari regionali, hanno espostoal. Per anni sono stati, con contratti a termine mai stabilizzati. Da gennaio sono senza lavoro, invisibili, nonostante il lavoro fondamentale svolto durante la pandemia con il monitoraggio delle statistiche sull’occupazione dei posti letto e delle terapie intensive delle Regioni. La lorova avanti da mesi, ma ad oggi non è ancora cambiato niente.“Purtroppo non è cambiato nulla, noi stiamo qui dopo 11 presidi e promesse che non sono state rispettate – dice un’ex dipendente– A ...

