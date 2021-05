Africa: nessuna ecatombe Covid, “ma senza vaccini si rischiano nuove varianti. Se non si immunizza tutto il mondo, nessuno si salva” (Di martedì 4 maggio 2021) L’Africa rischia di essere travolta da contagi da Covid-19 se non saranno prese urgenti misure per evitare un disastro simile a quello “molto preoccupante” in atto in India. Parola di John Nkengasong, direttore del Centro Africano di controllo e prevenzione delle malattie (Africa Cdc): “Guardiamo con totale incredulità a cosa sta accadendo in India. La situazione nel Paese è molto, molto preoccupante per il nostro continente. Si tratta di un campanello d’allarme. Dobbiamo agire ora, con decisione e tutti insieme”. L’Uganda giusto venerdì ha annunciato di aver trovato un positivo alla variante indiana dopo essere rientrato da un viaggio: nel paese risiede tra l’altro una secolare comunità indiana e ci sono stretti rapporti fra i due Paesi. In generale, stando alle cifre ufficiali dell’Africa Ccd, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) L’rischia di essere travolta da contagi da-19 se non saranno prese urgenti misure per evitare un disastro simile a quello “molto preoccupante” in atto in India. Parola di John Nkengasong, direttore del Centrono di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc): “Guardiamo con totale incredulità a cosa sta accadendo in India. La situazione nel Paese è molto, molto preoccupante per il nostro continente. Si tratta di un campanello d’allarme. Dobbiamo agire ora, con decisione e tutti insieme”. L’Uganda giusto venerdì ha annunciato di aver trovato un positivo alla variante indiana dopo essere rientrato da un viaggio: nel paese risiede tra l’altro una secolare comunità indiana e ci sono stretti rapporti fra i due Paesi. In generale, stando alle cifre ufficiali dell’Ccd, il ...

