Affari Italiani, Garavelli, Crisanti e il vaccino (Di martedì 4 maggio 2021) Ci ritroviamo citati su Affari Italiani, in un articolo dove si da la parola al dottor Garavelli. Riporto dall’articolo: “Durante un’ondata epidemica non si deve vaccinare”. Ecco la frase che, pronunciata nel contesto di un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it settimane fa, era costata al primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, Pietro Luigi Garavelli, attacchi insistenti da parte di colleghi e di siti come Butac. Mai ci permetteremmo di attaccare un medico, collaborando da anni con la stessa Federazione degli Ordini per contrastare le pseudoscienze. Ma credo che anche su questo nuovo articolo di Affari Italiani sia il caso fare un po’ di chiarezza, se non altro per ristabilire la giusta cronologia dei fatti e fare un po’ di ... Leggi su butac (Di martedì 4 maggio 2021) Ci ritroviamo citati su, in un articolo dove si da la parola al dottor. Riporto dall’articolo: “Durante un’ondata epidemica non si deve vaccinare”. Ecco la frase che, pronunciata nel contesto di un’intervista rilasciata adtaliani.it settimane fa, era costata al primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, Pietro Luigi, attacchi insistenti da parte di colleghi e di siti come Butac. Mai ci permetteremmo di attaccare un medico, collaborando da anni con la stessa Federazione degli Ordini per contrastare le pseudoscienze. Ma credo che anche su questo nuovo articolo disia il caso fare un po’ di chiarezza, se non altro per ristabilire la giusta cronologia dei fatti e fare un po’ di ...

loapbd : RT @butacit: Affari Italiani, Garavelli, Crisanti e il vaccino - _bufale_ : Affari Italiani, Garavelli, Crisanti e il vaccino - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Giornalismo Ci ritroviamo citati su Affari Italiani, in un articolo dove si da la parola al dottor G… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Giornalismo Ci ritroviamo citati su Affari Italiani, in un articolo dove si da la parola al dottor G… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Giornalismo Ci ritroviamo citati su Affari Italiani, in un articolo dove si da la parola al dottor G… -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Italiani Vaccini, l'Europa apre anche alla Cina: l'Ema avvia la revisione del Sinovac Il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Ema ha avviato una rolling review, la revisione continua , del vaccino Covid - 19 (Vero Cell), sviluppato da Sinovac Life Sciences. 'La decisione del ...

Bravo Fedez, ma ora stai attento a non farti sedurre dalla politica! Lo scontro fra Fedez e mamma Rai , le telefonate registrate e pubblicate da una parte e dall'altra non fa altro che aprire un vaso di Pandora che da molto tempo sapevamo cosa contenesse. Ma non è ...

Renzi, in autogrill con uno dei Servizi. Mentre faceva pressioni su Conte Affaritaliani.it Infortuni: Cuppi (Pd), 'garantire sicurezza aggiornando la normativa' Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Aveva 23 anni Luana. E non si può morire così giovane sul lavoro. Anzi, non si deve mai morire sul lavoro. Morire a 23 anni, con un bambino appena nato, non è solo tragico, ...

Zanardi: il 26 maggio udienza in Tribunale su richiesta di archiviazione indagini incidente Siena, 4 mag. - (Adnkronos) - Si terrà il 26 maggio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione per l' ...

Il Comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Ema ha avviato una rolling review, la revisione continua , del vaccino Covid - 19 (Vero Cell), sviluppato da Sinovac Life Sciences. 'La decisione del ...Lo scontro fra Fedez e mamma Rai , le telefonate registrate e pubblicate da una parte e dall'altra non fa altro che aprire un vaso di Pandora che da molto tempo sapevamo cosa contenesse. Ma non è ...Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Aveva 23 anni Luana. E non si può morire così giovane sul lavoro. Anzi, non si deve mai morire sul lavoro. Morire a 23 anni, con un bambino appena nato, non è solo tragico, ...Siena, 4 mag. - (Adnkronos) - Si terrà il 26 maggio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione per l' ...