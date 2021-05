Affari Italiani | Garavelli | Crisanti e il vaccino

Leggi su butac

(Di martedì 4 maggio 2021) Ci ritroviamo citati su, in un articolo dove si da la parola al dottor. Riporto dall’articolo: “Durante un’ondata epidemica non si deve vaccinare”. Ecco la frase che, pronunciata nel contesto di un’intervista rilasciata adtaliani.it settimane fa, era costata al primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, Pietro Luigi, attacchi insistenti da parte di colleghi e di siti come Butac. Mai ci permetteremmo di attaccare un medico, collaborando da anni con la stessa Federazione degli Ordini per contrastare le pseudoscienze. Ma credo che anche su questo nuovo articolo disia il caso fare un po’ di chiarezza, se non altro per ristabilire la giusta cronologia dei fatti e fare un po’ di ...