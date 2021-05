Addio a Nerina | la gatta star del Colosseo aveva 10 anni ' Ci mancherai ogni giorno'

Corriere : Addio a Nerina, la gatta guardiana del Colosseo: «Ci mancherà» - Corriere : Addio a Nerina, la gatta guardiana del Colosseo: «Ci mancherà» - Massi_Dubai : RT @CrisciGloria: - VercesiErnesto : RT @CrisciGloria: - VercesiErnesto : RT @Corriere: Addio a Nerina, la gatta guardiana del Colosseo: «Ci mancherà» -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Nerina

A ricordareci sono i dipendenti del Parco archeologico del Colosseo , ma anche le migliaia di turisti che avevano incontrato la gatta durante le loro visite. Anche Barbara Nazzaro , ......grazie al talento di Luciano Emmer e all'incantevole coppia con la 'nonnina'Montagnani per una marca di caffè. Sullo schermo appare sempre piu' distrattamente anche se il suo canto d'(...Roma, il Parco archeologico del Colosseo piange la scomparsa di Nerina. La gatta nera, che per dieci anni aveva vissuto all'interno e nei dintorni dell'Anfiteatro Flavio, è morta ...«Ciao, Nerina. La terra ti sia lieve come il tuo passo sulle antiche pietre di questo anfiteatro che conoscevi in ogni angolo recondito». Sono le parole con cui, domenica sera, la pagina Facebook del ...