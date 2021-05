Adam Sandler replica al video virale dei pancakes e spiega perché se n' è andato

(Di martedì 4 maggio 2021)ha recentemente scelto Twitter per dire la sua a proposito deldeidiventatouna settimana fa su TikTok.ha recentemente parlato del, diventatouna settimana fa, in cui una cameriera ha inavvertitamente chiesto a lui e la figlia di aspettare trenta minuti per mangiare in un ristorante di IHOP: International House of. Il, condiviso da una dipendente di IHOP su TikTok, mostra la ragazza mentre comunica alla star di Un tipo imprevedibile di dover aspettare più di trenta minuti prima di potersi sedere, spingendo lui e la figlia a voltarsi e ad andarsene. "Per favore, torna indietro, non mi ero resa conto che fossi tu", ha scritto la ...

Ssss4r4 : Un giorno dovrò smettere di ignorare i miei problemi guardando i film idioti di Adam Sandler - GamingToday4 : Il gruppo Facebook dei sosia di Adam Sandler - TheodorVoeg : @Disco__Bisco 'Omosessuali alla riscossa' sembra il titolo di una commedia americana demenziale degli anni 2000 con… - bekkwasonfire : @HONEVUS 'Cambia la tua vita con un click' di Adam Sandler - AspirinaJohnson : @fragasio @FranzisCapez @Dino_Goal @perchetendenza @Giorgiolaporta So che è anche un produttore discografico, conos… -

Ultime Notizie dalla rete : Adam Sandler

leggo.it

ha recentemente parlato del video , diventato virale una settimana fa, in cui una cameriera ha inavvertitamente chiesto a lui e la figlia di aspettare trenta minuti per mangiare in un ..., il celebre attore di Hollywood 'cacciato' da un ristorante di Los Angeles. Ma poi accade l'impensabile: ecco cosa è successo. Leggi anche > È uno degli attori più famosi e amati di ...The comedian famous for his SNL skits tweeted he left the restaurant after he was told the all-you-can-eat deal didn't include milkshakes.Adam Sandler ha recentemente scelto Twitter per dire la sua a proposito del video dei pancakes diventato virale una settimana fa su TikTok. Adam Sandler ha recentemente parlato del video, diventato vi ...