Acne e cicatrici | Aurora Ramazzotti torna ad affrontare il problema e noi | vi sveliamo come combatterlo in modo efficace!

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Viso acqua e sapone e la spontaneità di chi non teme i giudizi del web.si mette a nudo, ancora una volta, per raccontare ilche la accomuna a tante giovani donnelei.cutanee, unatica sempre più frequente che porta tante giovani donne ad avere un perenne senso di inadeguatezza e a non sentirsi parte integrante della società. Una società ricca di stereotipi e canoni di bellezza in cui, purtroppo, non sono contemplate imperfezioni e naturalezza e che, ancora oggi, alimenta la cattiveria della “new generation” (e non solo), sia sul web che nella vita reale., figlia d’arte del celebre cantante Erose della show girl Michelle ...