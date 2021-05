Accordo Moderna-Gavi, 500 mln dosi a Paesi poveri (Di martedì 4 maggio 2021) Fino a 500 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 per la piattaforma Covax per combattere la pandemia nei Paesi a più basso reddito. E’ l’Accordo di fornitura concluso da Moderna con Gavi, l’Alleanza mondiale per vaccini e immunizzazione. Da ottobre 2021 cominceranno le consegne. Si partirà con 34 mln di dosi nel quarto trimestre di quest’anno e l’opzione per Covax è fino a ulteriori 466 mln di dosi nel 2022, annuncia Moderna in una nota. L’Accordo copre i 92 Paesi a basso e medio reddito coinvolti in Gavi Covax Advance Market Commitment (Amc) e le dosi vengono fornite al prezzo più basso. L’intesa è stata annunciata oggi, dopo che venerdì 30 aprile l’Organizzazione mondiale della ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Fino a 500 milioni didi vaccino anti Covid-19 per la piattaforma Covax per combattere la pandemia neia più basso reddito. E’ l’di fornitura concluso dacon, l’Alleanza mondiale per vaccini e immunizzazione. Da ottobre 2021 cominceranno le consegne. Si partirà con 34 mln dinel quarto trimestre di quest’anno e l’opzione per Covax è fino a ulteriori 466 mln dinel 2022, annunciain una nota. L’copre i 92a basso e medio reddito coinvolti inCovax Advance Market Commitment (Amc) e levengono fornite al prezzo più basso. L’intesa è stata annunciata oggi, dopo che venerdì 30 aprile l’Organizzazione mondiale della ...

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus: accordo Moderna-Gavi per fornire 500 milioni di vaccini ai Paesi poveri: Le dosi, fornite dalla… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus: accordo Moderna-Gavi per fornire 500 milioni di vaccini ai Paesi poveri: Le dosi, fornit… - italiaserait : Accordo Moderna-Gavi, 500 mln dosi a Paesi poveri - lifestyleblogit : Accordo Moderna-Gavi, 500 mln dosi a Paesi poveri - - pleopizzi : RT @AboutPharmaHPS: Vaccini Covid-19, #Moderna firma un accordo con Gavi Alliance per rifornire i Paesi a basso reddito -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Moderna Borsa Usa: DJ e S&P 500 in rialzo, giù il Nasdaq Moderna +4,03%. Il gruppo biotech ha annunciato che fornirà fino a 500 milioni di dosi del vaccino ... Il colosso delle telecomunicazioni ha siglato un accordo per la cessione di Yahoo e Aol ad Apollo ...

Fibra ottica, TIM spegne la rete in rame a Trento L'iniziativa è stata annunciata in occasione della firma dell'accordo per la cooperazione digitale ...a cittadini ed imprese di essere al centro dell'attività di una pubblica amministrazione moderna, ...

Accordo Moderna-Gavi, fino 500mln dosi a Paesi basso reddito - Salute & Benessere Agenzia ANSA Accordo Moderna-Gavi, 500 mln dosi a Paesi poveri Fino a 500 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 per la piattaforma Covax per combattere la pandemia nei Paesi a più basso reddito. E’ l’accordo di fornitura concluso da Moderna con Gavi, l’Alleanz ...

Linkem con Oversonic per la robotica umanoide Stretta di mano tra l'operatore e la società lombarda: obiettivo comune mettere le innovazioni della robotica al servizio di chi ne necessita.

+4,03%. Il gruppo biotech ha annunciato che fornirà fino a 500 milioni di dosi del vaccino ... Il colosso delle telecomunicazioni ha siglato unper la cessione di Yahoo e Aol ad Apollo ...L'iniziativa è stata annunciata in occasione della firma dell'per la cooperazione digitale ...a cittadini ed imprese di essere al centro dell'attività di una pubblica amministrazione, ...Fino a 500 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 per la piattaforma Covax per combattere la pandemia nei Paesi a più basso reddito. E’ l’accordo di fornitura concluso da Moderna con Gavi, l’Alleanz ...Stretta di mano tra l'operatore e la società lombarda: obiettivo comune mettere le innovazioni della robotica al servizio di chi ne necessita.